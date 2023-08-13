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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 10 серія дивитись онлайн - 13.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 10 серія від 13.08.2023. Агенти справедливості 10 серія 2 сезон від 13.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 10 | 13.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 10 серія Наталія та Вадим розслідують справу про вбивство олімпійського чемпіона, володаря золота в бігу на довгі дистанції. Сергія Фролова доправили до лікарні з нападом страшних судом. Незважаючи на всі зусилля лікарів, спортсмен помер. Його сестра Даша не вірить у те, що її брат міг померти від правця. Їй уже тиждень не віддають тіло та не дають жодних результатів експертизи. Для Даші Сергій був єдиною близькою людиною, адже брат та сестра росли без батьків.

У 10 серії серіалу Агенти справедливості Даша розповіла журналістові та слідчій про головну дивину, яка наштовхнула її на думку про невипадковість смерті її брата, а саме – його спустошені банківські рахунки. Хто й навіщо вбив бігуна? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Агенти справедливості 10 серія від 13.08.2023.

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