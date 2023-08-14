Серия 12 | 14.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 12 серия дело само нашло Вадима, когда он отдыхал после работы. Журналист смотрел футбол в кафе, когда стал свидетелем жуткого приступа у девушки за соседним столиком. Она начала биться в судорогах, изо рта у нее пошла пена, и очень скоро мучения несчастной закончились.

Вадим в 12 серии детектива Агенты справедливости не раздумывал, брать ему это дело или нет. Он тут же решил поговорить со сводным братом девушки, который сидел за ней за столиком в тот момент. Брат и сестра обсуждали вопросы, связанные с наследством. Оказалось, погибшая Светлана имела виды на дом, который завещали ее брату. Неужели он решил ее отравить? Или же парня подставили? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 12 серия онлайн.

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