Серия 13 | 14.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 13 серия от 14.08.2023 Вадим собирался встретиться со своей подругой Алисой сразу же после командировки. Девушка звонила ему и просила о личной встрече, чтобы обсудить какую-то «не телефонную тему». Когда Вадим вернулся, Алиса не отвечала на звонки. А потом в офис журналистского агентства нагрянула полиция.

В 13 серии сериала Агенты справедливости Вадима подозревают в убийстве Алисы! Девушку зарезали в собственном доме, а на орудии убийства обнаружили отпечатки пальцев Зорина. Вадим понимает, что его подставили, и теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сможет ли Наталья доказать невиновность напарника? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 13 серия онлайн.

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