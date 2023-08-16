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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 17 серія дивитись онлайн - 16.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 17 серія від 16.08.2023. Агенти справедливості 17 серія 2 сезон від 16.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 17 | 16.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 17 серія від 16.08.2023 Наталія почала зустрічатися з чоловіком, а потім дізналася від Вадима, що він загинув. Журналіст збирався написати статтю про дивне вбивство. Чоловіка перед смертю кастрували. Вадим показав Наталі фото жертви, і та впізнала свого нового знайомого. Володимир казав їй, що поїде у відрядження до Праги, а згодом зник. Чому вбили чоловіка і які таємниці він приховував? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 17 серія.

Наталя дізналася, що була не єдиною жінкою, яка вважала Володимира близьким другом. Чому дівчата велися на його чарівність, переписували на нього квартири та віддавали величезні суми грошей? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 17 серія від 16.08.2023.

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