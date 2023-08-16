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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 19 серия смотреть онлайн - 16.08.2023

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Серия 19 | 16.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 19 серия от 16.08.2023 Наталья и Вадим вопреки своим принципам взялись за дело о похищении ребенка. Обычно они просят обратиться в полицию, потому что частные детективы не занимаются такими делами. Но на этот раз Елена, мать похищенной девочки, очень просила сделать исключение. Похитители угрожают убить ее дочь, если она обратится в полицию.

В 19 серии сериала Агенты справедливости Наталья и Вадим согласились помочь Елене и Денису. Муж Елены Денис – не биологический отец пропавшей девочки, но он любит ее, как родную. И он подозревает, что родной отец Карины может иметь отношение к ее похищению. Удастся ли спасти ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 19 серия.

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