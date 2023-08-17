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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 20 серия смотреть онлайн - 17.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 20 серия от 17.08.2023. Агенты справедливости 20 серия 2 сезон от 17.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 20 | 17.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн Агенты справедливости 20 серия на СТБ! В этой серии к Наталье и Вадиму обратился сын известного актера Льва Шатрова Илларион. Его отец исчез при загадочных обстоятельствах. Илларион считал, что его отец живет в доме престарелых, однако в пансионе сказали, что Лев уже полгода там не живет – он вернулся в свою городскую квартиру. Илларион поехал туда, но там его встретила чужая женщина. Она утверждает, что купила эту квартиру.

В 20 серии сериала Агенты справедливости Иллариону позвонил неизвестный и сказал, что он должен приехать, если хочет застать отца в живых. Мужчине пришлось срочно прилететь из Испании домой, однако он понятия не имеет, где ему теперь искать отца. Куда он исчез? Покажет сериал Агенты справедливости 20 серия от 17.08.2023.

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