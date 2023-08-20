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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 23 серия смотреть онлайн - 20.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 23 серия от 20.08.2023. Агенты справедливости 23 серия 2 сезон от 20.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 23 | 20.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 23 серия от 20.08.2023 Ольга Тищенко просит найти убийцу ее старшей сестры Вероники. Девушка в последний месяц жизни начала чего-то боятся. Ей поступали странные звонки. Вероника постоянно была настороже, но с сестрой переживаниями не делилась. Ольга и сама как-то стала свидетелем такого звонка. В трубке звучал детский голос, который звал играть.

В 23 серии сериала Агенты справедливости 2023 Ольга рассказала о том, как погибла ее сестра. Веронику нашли лежащей в ванне, а рядом с ней плавал фен. Девушка умерла от удара током. Все выглядит, как самоубийство или трагическая случайность, но Ольга в это не верит. Перед смертью ее сестре кто-то угрожал, и Ольга хочет выяснить, кто это был. Смогут ли Наталья и Вадим найти убийцу девушки? Смотрите в сериале Агенты справедливости 23 серия.

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