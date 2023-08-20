Серия 25 | 20.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 25 серия от 20.08.2023 журналист и частная детектив работают над новым запутанным делом. По стечению обстоятельств подрывается поезд на железнодорожной станции. Внутри были найдены машинист и его маленькая дочь, которую он взял с собой на работу. Вместо них должен был бы быть пассажирский поезд, но время его движения было перенесено. В сериале Агенты справедливости 25 серия Наталья во время расследования узнает, что поезд задержался из-за того, что к нему присоединяли VIP-вагон. Неужели этот преступный акт задумывался для другого человека?

Полиция впоследствии сообщит о еще одной трагедии на железной дороге. Будут ли эти дела связаны? Смотрите Агенты справедливости 25 серия и узнайте найдут ли расследователи виновного в преступлении.

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