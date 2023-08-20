Серия 28 | 20.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 28 серия от 20.08.2023 в парке находят мертвую юную девушку в ярком платье. Мать Каролины обращается за помощью в агентство журналистских расследований. Следователи предполагают, что мотивом убийства могла стать конкуренция с участницами конкурса красоты, в котором Каролина планировала принять участие. И хотя руководитель мероприятия исключает эту версию, ведь уверяет, что в коллективе царит доброжелательность, Вадим и Наталья так не считают. Причиной стали показания других участниц конкурса красоты, которые рассказали об адской борьбе подруг.

Несмотря на то, что у Каролины был парень, девушка была влюблена в другого. Со своей подругой она боролась за внимание популярного парня из агентства. Неужели псевдоподруга решила таким жестоким способом избавиться от конкурентки и на подиуме, и в личной жизни? Все вопросы выяснят детектив и журналист в сериале Агенты справедливости 2 сезон 28 серия.

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