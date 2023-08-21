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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 29 серия смотреть онлайн - 21.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 29 серия от 21.08.2023. Агенты справедливости 29 серия 2 сезон от 21.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 29 | 21.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 29 серия от 21.08.2023 Наталья и Вадим ищут убийцу молодой девушки по имени Светлана. К ним обратился ее брат Артур. Жизнь Светланы казалась почти идеальной – у нее была хорошая работа, роскошная квартира, а два месяца назад она вышла замуж за любимого мужчину.

Артур в 29 серии сериала Агенты справедливости рассказал, что его сестра боялась за свою жизнь. За день до смерти она записала Артуру сообщение, в котором предупреждает, что с ней может что-то случиться. Знала ли она о том, что ее могут убить? По официальной версии следствия у Светланы отказало сердце. Но была ли ее смерть естественной? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 29 серия от 21.08.2023.

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