Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Україна має талант
Україна має талант
 Юрик
Юрик
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
Всі проєкти
ru
Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 33 серія дивитись онлайн - 22.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 33 серія від 22.08.2023. Агенти справедливості 33 серія 2 сезон від 22.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
Дивіться також
Агенти справедливості 2 сезон 33 серія дивитись онлайн – 22.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості: 32 серія дивитись онлайн від 22.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 33 серія дивитись онлайн – 22.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості: 31 серія дивитись онлайн від 21.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 33 серія дивитись онлайн – 22.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості: 30 серія дивитись онлайн від 21.08.2023

 Агенти справедливості 2 сезон 33 серія дивитись онлайн – 22.08.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості: 29 серія дивитись онлайн від 21.08.2023
Агенти справедливості Серія 33 Агенти справедливості: 33 серія дивитись онлайн від 22.08.2023
Серія 33 | 22.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 33 серія Юра поїхав у відрядження до іншого міста. Але не встигли колеги скучити за ним, як той вийшов на зв’язок. Коли Юрій заселився в номер готелю, виявилося, що він не сам. Його «сусідом» виявився труп молодого хлопця. Виявилося, що це один з адміністраторів готелю. Дмитро Соколов як раз працював у вечірню зміну й мав піти додому об 11-й вечора. Однак хлопцеві не судилося залишити готель.

У 33 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Юра дійшов висновку, що Дмитра побили, задушили і потім занесли в номер. На камерах навіть зафіксували підозрюваного, але Юрій не впевнений у тому, що саме він скоїв злочин. Тому Юра вирішив викликати на допомогу колег із Києва. Хто вбив адміністратора готелю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 33 серія від 22.08.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 32 серія від 22.08.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати