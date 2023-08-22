Серія 33 | 22.08.2023 | Сезон 2

У серіалі Агенти справедливості 33 серія Юра поїхав у відрядження до іншого міста. Але не встигли колеги скучити за ним, як той вийшов на зв’язок. Коли Юрій заселився в номер готелю, виявилося, що він не сам. Його «сусідом» виявився труп молодого хлопця. Виявилося, що це один з адміністраторів готелю. Дмитро Соколов як раз працював у вечірню зміну й мав піти додому об 11-й вечора. Однак хлопцеві не судилося залишити готель.

У 33 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Юра дійшов висновку, що Дмитра побили, задушили і потім занесли в номер. На камерах навіть зафіксували підозрюваного, але Юрій не впевнений у тому, що саме він скоїв злочин. Тому Юра вирішив викликати на допомогу колег із Києва. Хто вбив адміністратора готелю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 33 серія від 22.08.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 32 серія від 22.08.2023