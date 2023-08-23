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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 35 серия смотреть онлайн - 23.08.2023

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Серия 35 | 23.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 35 серия Заза напомнил Наталье и Вадиму о старом деле. Когда-то Вадим писал репортаж об убийстве и изнасиловании девушки, которое произошло в селе. Тогда Вадима возмутило поведение участкового. Было такое впечаление, будто дело пытаются замять. А теперь Заза просит помочь с расследованием дела об убийстве этого же участкового! Игоря Сиротенко проткнули вилами и пришпилили к забору. Неужели кто-то из села решил отомстить ему?

В 35 серии сериала Агенты справедливости Заза объяснил, что не только Вадиму не нравилось поведение участкового. Оказывается, он выбивал из односельчан деньги, а за отказ сотрудничать мог подослать бандитов. Его ненавидели абсолютно все. Кто же из них стал убийцей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 35 серия от 23.08.2023.

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