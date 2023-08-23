Серия 36 | 23.08.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 36 серия от 23.08.2023 на СТБ! В этой серии Наталья и Вадим ищут убийцу 20-летней студентки Лены. По официальной версии следствиядевушка пошла на пикник, там переборщила с алкоголем и утонула. Для полиции следствие закрыто, но отец Лены не верит в несчастный случай. Он решил обратиться в детективное агентство, чтобы найти убийцу дочери.

Отец Лены в 36 серии сериала Агенты справедливости уверен, что его дочь не могла потерять контроль и перепить. Кроме того на Лене было красивое платье и высокие каблуки, а полицейские считают, что она была на пикнике. Мог ли кто-то помочь Лене утонуть? Смотрите в сериале Агенты справедливости 36 серия от 23.08.2023.

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