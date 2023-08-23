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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 2 сезон 37 серия смотреть онлайн - 23.08.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 2 сезон 37 серия от 23.08.2023. Агенты справедливости 37 серия 2 сезон от 23.08.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Серия 37 | 23.08.2023 | Сезон 2

В сериале Агенты справедливости 37 серия от 23.08.2023 38-летнюю Ирину Бойко нашли мертвой в собственной квартире. Горничная, как обычно, пришла, чтобы убраться в квартире, и обнаружила Ирину на полу. Женщину ударили по голове тупым предметом, а все украшения из квартиры вынесли. Несмотря на все признаки ограбления, подозрения полиции пали на бывшего Ирины Валерия. По версии следствия мужчина решил выдать убийство за ограбление, но на самом деле убил бывшую на эмоциях.

В 37 серии сериала Агенты справедливости Наталья опросила соседей Ирины. Соседка подтвердила, что видела Валерия в день смерти Ирины. Был ли он убийцей? Покажет расследование! Смотрите сериал Агенты справедливости 37 серия онлайн.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 36 серия от 23.08.2023

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