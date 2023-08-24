Серія 39 | 24.08.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн Серіал Агенти справедливості 39 серія на СТБ! Вадим та Наталя знову займаються пошуками викраденої дитини. До них звернулася за допомогою власниця модної агенції, відома світська левиця Ольга Гончарова. Поліція відмовилася братися за цю справу, тому Ольга вирішила зібрати прес-конференцію та публічно заявити про те, що сталося. Ольга вважає, що викрадач – це її колишній чоловік Микола. Вони розлучилися зі скандалом, тож чоловік міг би піти навіть на помсту.

Ольга у 39 серії серіалу Агенти справедливості підозрює чоловіка, але ні вона, ні її дочка не розглянули викрадача. Невідомий схопив хлопчика і забрав у невідомому напрямку прямо на очах у старшої сестри Марка. Хто вкрав дитину – колишній чоловік Ольги чи невідомі недоброзичливці? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 39 серія від 24.08.2023.

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