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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 2 сезон 40 серія дивитись онлайн - 27.08.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 2 сезон 40 серія від 27.08.2023. Агенти справедливості 40 серія 2 сезон від 27.08.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 40 | 27.08.2023 | Сезон 2

Не пропустіть фінальне розслідування – дивіться Агенти справедливості 40 серія! Цього разу роботу Наталі та Вадиму запропонувала Олена – колишня однокласниця Наташі. Вона попросила допомогти своїй знайомій, яка нещодавно втратила сина. Наталя не змогла відмовити шкільній подрузі, хоча навіть не уявляла собі, куди це розслідування заведе! Дивіться зараз у серіалі Агенти справедливості 40 серія.

Зінаїда втратила сина два місяці тому. Нічого не віщувало лиха – Олег зібрався на зустріч, пішов з дому і не повернувся. Його знайшли на вулиці застреленим. Заінаїда вважає, що колишня дружина Олега Оксана може бути причетною до його вбивства. Чи права Зінаїда щодо колишньої невістки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 40 серія онлайн.

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