Агенты справедливости 18 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Серия 18 | 24.07.2023 | Сезон 1

Смотрите Агенты справедливости 18 серия на СТБ! Громкое дело шокировало общественность. Четырехлетнюю Валю и ее няню убили прямо в квартире. Когда родители Вали вернулись домой, их дочь уже была мертвой. Отец девочки – бизнесмен Михаил. Он подозревает в убийстве брата няни, которая у них работала. Володя был очень ненадежным человеком, часто приходил в гости к сестре и даже угрожал ей, требовал денег.

В 18 серии сериала Агенты справедливости в детективное агентство обратился… тот самый Володя, которого подозревают в убийстве сестры! Он утверждает, что никогда бы не пошел на такой шаг, ведь у него нет других родственников. Жертва была его единственной семьей. Но кто тогда убил девушку и ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 18 серия!

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