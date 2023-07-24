Серія 18 | 24.07.2023 | Сезон 1

Дивіться Агенти справедливості 18 серія на СТБ! Гучна справа шокувала громадськість. Чотирирічну Валю та її няню вбили просто у квартирі. Коли батьки Валі повернулися додому, їхня дочка вже була мертвою. Батько дівчинки – бізнесмен Михайло. Він підозрює у вбивстві брата няні, яка в них працювала. Володя був дуже ненадійною людиною, часто приходив у гості до сестри і навіть погрожував їй, вимагав грошей.

У 18 серії серіалу Агенти справедливості до детективної агенції звернувся… той самий Володя, якого підозрюють у вбивстві сестри! Він стверджує, що ніколи не пішов би на такий крок, адже в нього немає інших родичів. Жертва була його єдиною родиною. Але хто тоді вбив дівчину та дитину? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 18 серія!

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 17 серія від 24.07.2023