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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 17 серія дивитись онлайн від 24.07.2023

Серіал Агенти справедливості 17 серія від 24.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 17 серія вже на сайті СТБ
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Серія 17 | 24.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 17 серія Наталія зіштовхнулася зі справою ближче, ніж хотіла б. Вона збиралася їхати додому після роботи, коли побачила місце злочину. Чоловікові прямо в автобусі вкололи смертельну отруту. Його не встигли врятувати – постраждалий помер до того, як приїхала допомога. Він встиг сказати, що його отруїли. Друг постраждалого Леонід встиг помітити якусь підозрілу людину, але він не бачив сам момент уколу.

Євген та Наталя в 17 серії серіалу Агенти справедливості згадали, що вже чули про такий випадок, коли чоловіка вбили в громадському транспорті. Але кому міг впасти на думку такий дивний спосіб вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 17 серія онлайн.

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