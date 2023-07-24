Серія 17 | 24.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 17 серія Наталія зіштовхнулася зі справою ближче, ніж хотіла б. Вона збиралася їхати додому після роботи, коли побачила місце злочину. Чоловікові прямо в автобусі вкололи смертельну отруту. Його не встигли врятувати – постраждалий помер до того, як приїхала допомога. Він встиг сказати, що його отруїли. Друг постраждалого Леонід встиг помітити якусь підозрілу людину, але він не бачив сам момент уколу.

Євген та Наталя в 17 серії серіалу Агенти справедливості згадали, що вже чули про такий випадок, коли чоловіка вбили в громадському транспорті. Але кому міг впасти на думку такий дивний спосіб вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 17 серія онлайн.

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