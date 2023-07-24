Агенты справедливости 17 серия смотреть онлайн от 24.07.2023

Серия 17 | 24.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 17 серия Наталья столкнулась с делом ближе, чем хотела бы. Она собиралась ехать домой после работы, когда увидела место преступления. Мужчине прямо в автобусе вкололи смертельный яд. Его не успели спасти – пострадавший скончался до того, как приехала помощь. Он успел сказать, что его отравили. Друг пострадавшего Леонид успел заметить какого-то подозрительного человека, но он не видел сам момент укола.

Евгений и Наталья в 17 серии сериала Агенты справедливости вспомнили, что уже слышали о таком случае, когда мужчину убили в общественном транспорте. Но кому мог прийти в голову такой странный способ убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 17 серия онлайн.

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