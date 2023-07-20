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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 16 серия смотреть онлайн от 20.07.2023

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Серия 16 | 20.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 16 серия Евгений и Наталья начали задумываться о том, что им пора взять небольшой отпуск и отдохнуть от расследований. Но не тут-то было – на пороге офиса их уже ждала новая клиентка.

Город всколыхнуло страшное событие. Две женщины нашли в парке расчлененное тело девушки. В кармане полицейские нашли записку с оскорблениями. Под текстом даже стояла подпись – Максим. Так звали парня погибшей, поэтому все подозрения сразу же пали на него. В 16 серии сериала Агенты справедливости сестра Максима Яна просит Евгения и Наталью начать свое расследование, чтобы выяснить, правда ли Максим убил девушку. Яна не верит, что ее брат мог совершить что-то настолько ужасное. Какую информацию найдут Наталья и Евгений во время расследования? Покажет сериал Агенты справедливости 16 серия от 20.07.2023

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