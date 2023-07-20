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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 15 серия смотреть онлайн от 20.07.2023

Сериал Агенты справедливости 15 серия от 20.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 15 серия уже на сайте СТБ
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Серия 15 | 20.07.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 15 серия на СТБ! На этот раз Наталья и Евгений взялись за громкое дело о серийном убийце. К ним обратилась жена главного подозреваемого. Виолетта уверена: ее муж не мог оказаться маньяком! Что если она ошибалась? Или же полиция ошиблась и взяла не того человека? Узнайте прямо сейчас!

Для Виолетты в 15 серии сериала Агенты справедливости стало шоком, когда ее неожиданно вызвали в полицию. Оказалось, что ее телефон принадлежал девушке, которую недавно убили. Внутри у Виолетты все похолодело, ведь телефон ей недавно подарил муж… Виктора отправили в СИЗО, а жизнь его жены превратилась в кошмар. Виолетту не хотят видеть на работе, а дочь боится ходить в школу, ведь ее считают дочерью жестокого убийцы. Могла ли полиция ошибиться? Узнайте в сериале Агенты справедливости 1 сезон 15 серия.

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