Video: Агенти справедливості 15 серія дивитись онлайн від 20.07.2023
Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 15 серія на СТБ! Цього разу Наталя та Євген взялися за гучну справу про серійного вбивцю. До них звернулася дружина головного підозрюваного. Віолетта впевнена: її чоловік не міг виявитися маніяком! Що коли вона помилялася? Чи поліція помилилася й взяла не ту людину? Дізнайтеся просто зараз!
Для Віолетти в 15 серії серіалу Агенти справедливості стало шоком, коли її несподівано викликали в поліцію. Виявилось, що її телефон належав дівчині, яку нещодавно вбили. У Віолетті все похололо в середині, адже телефон їй нещодавно подарував чоловік… Віктора відправили до СІЗО, а життя його дружини перетворилося на жах. Віолетту не хочуть бачити на роботі, а дочка боїться ходити до школи, адже її вважають за дочку жорстокого вбивці. Чи могла поліція помилитися? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 1 сезон 15 серія.
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