Серія 15 | 20.07.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 15 серія на СТБ! Цього разу Наталя та Євген взялися за гучну справу про серійного вбивцю. До них звернулася дружина головного підозрюваного. Віолетта впевнена: її чоловік не міг виявитися маніяком! Що коли вона помилялася? Чи поліція помилилася й взяла не ту людину? Дізнайтеся просто зараз!

Для Віолетти в 15 серії серіалу Агенти справедливості стало шоком, коли її несподівано викликали в поліцію. Виявилось, що її телефон належав дівчині, яку нещодавно вбили. У Віолетті все похололо в середині, адже телефон їй нещодавно подарував чоловік… Віктора відправили до СІЗО, а життя його дружини перетворилося на жах. Віолетту не хочуть бачити на роботі, а дочка боїться ходити до школи, адже її вважають за дочку жорстокого вбивці. Чи могла поліція помилитися? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 1 сезон 15 серія.

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