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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 14 серія дивитись онлайн від 19.07.2023

Серіал Агенти справедливості 14 серія від 19.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 14 серія вже на сайті СТБ
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Серія 14 | 19.07.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Агенти справедливості 14 серія на СТБ! У Наталії та Євгена був простій у роботі, коли замовниця з цікавою справою прийшла до них до офісу. Юля просить, щоб приватні детективи допомогли їй витягнути чоловіка з в'язниці. Жінка стверджує: її коханого звинувачують у тому злочині, якого він не скоїв. Проте довести невинність Лева буде складно, адже він не має алібі й має серйозний мотив…

У 14 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Юля розповіла, що чотири роки тому їхня донька Віталіна загинула в ДТП. За кермом машини сидів відомий фотограф Артем Сагада. І коли фотографа вбили, підозри одразу впали на Лева. Щороку в день смерті дочки він їде кудись, щоб побути наодинці зі своїми думками. Чи міг він скоїти злочин? Покаже серіал Агенти справедливості 14 серія.

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