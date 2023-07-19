Агенты справедливости 14 серия смотреть онлайн от 19.07.2023

Серия 14 | 19.07.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн Агенты справедливости 14 серия на СТБ! У Натальи и Евгения был простой в работе, когда заказчица с интересным делом пришла к ним в офис. Юля просит, чтобы частные детективы помогли ей вытащить мужа из тюрьмы. Женщина утверждает: ее любимого обвиняют в том преступлении, которого он не совершал. Однако доказать невиновность Льва будет сложно, ведь у него нет алиби и есть серьезный мотив…

В 14 серии сериала Агенты справедливости 2023 Юля рассказала, что четыре года назад их дочь Виталина погибла в ДТП. За рулем машины сидел известный фотограф Артем Сагада. И когда фотографа убили, подозрения сразу же пали на Льва. Каждый год в день смерти дочери он уезжает куда-то, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Мог ли он совершить преступление? Покажет сериал Агенты справедливости 14 серия.

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