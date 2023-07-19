Агенты справедливости 13 серия смотреть онлайн от 19.07.2023

Серия 13 | 19.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 13 серия детективы расследовали дело о смерти Вероники, которая совсем немного не дожила до собственной свадьбе. Ее тело нашла домработница. На Веронике было надето ее свадебное платье, в руке зажат канцелярский нож, а на столе лежала предсмертная записка. Полиция квалифицировала смерть как самоубийство, в котором нечего расследовать. И только мать девушки не могла успокоиться. Она не могла понять, почему Вероника пошла на такой шаг, ведь она была счастлива и собиралась выйти замуж за любимого человека. Они с женихом Андреем никогда не ссорились и жили душа в душу. Для парня смерть девушки стала тяжелым ударом.

Мама Вероники Инна в 13 серии сериала Агенты справедливости пришла за помощью к Наталье и Евгению. Она надеется, что они смогут пролить свет на смерть ее дочери. Могла ли Инна покончить с собой? Или же ей кто-то помог? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Агенты справедливости 13 серия от 19.07.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 12 серия от 18.07.2023