Агенты справедливости 12 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Серия 12 | 18.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 12 серия Евгений и Наталья взялись за громкое дело. Возможно в городе появился маньяк! В очередном деле Наталья увидела почерк, удивительно напоминающий убийства Чикатило. Неужели в Киеве появился опасный убийца? Узнайте прямо сейчас – смотрите 12 серию Агенты Справедливости!

Евгений и Наталья решили пообщаться с близкими погибшей. У Ирины был муж и двое детей. Ее второй муж Федор не работал, и именно на него в первую очередь пали подозрения полиции. Жертве пытались вырезать матку. Мог ли Федор поступить так с собственной женой? Или же полиция ошибается и на самом деле убийцей был не он? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 1 сезон 12 серия.

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