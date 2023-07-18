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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 12 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Сериал Агенты справедливости 12 серия от 18.07.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 12 серия уже на сайте СТБ
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Серия 12 | 18.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 12 серия Евгений и Наталья взялись за громкое дело. Возможно в городе появился маньяк! В очередном деле Наталья увидела почерк, удивительно напоминающий убийства Чикатило. Неужели в Киеве появился опасный убийца? Узнайте прямо сейчас – смотрите 12 серию Агенты Справедливости!

Евгений и Наталья решили пообщаться с близкими погибшей. У Ирины был муж и двое детей. Ее второй муж Федор не работал, и именно на него в первую очередь пали подозрения полиции. Жертве пытались вырезать матку. Мог ли Федор поступить так с собственной женой? Или же полиция ошибается и на самом деле убийцей был не он? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 1 сезон 12 серия.

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