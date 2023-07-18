Агенты справедливости 11 серия смотреть онлайн от 18.07.2023

Серия 11 | 18.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 11 серия от 18.07.2023 Евгений и Наталья взялись за дело об исчезновении подростка. Изначально Наталья не хотела заниматься этим вопросом, ведь это вне компетенции детективного агентства. Но Михайлюка просил об услуге его старый школьный друг Семен. Сейчас Семен – учитель истории в школе-интернате, откуда пропал подросток. Семен переживает за ученика, поэтому и решил обратиться за помощью к своему бывшему однокласснику, который стал известным журналистом.

Евгений в 11 серии сериала Агенты справедливости согласился помочь, но он даже не подозревал масштабы дела. Мальчика нашли уже мертвым. На его теле были бесчисленные порезы, которыми были нарисованы таинственные символы. Было ли это ритуальным убийством? Евгений и Наталья берутся за одно из самых таинственных своих дел в сериале Агенты справедливости 11 серия.

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