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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 11 серія дивитись онлайн від 18.07.2023

Серіал Агенти справедливості 11 серія від 18.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 11 серія вже на сайті СТБ
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Серія 11 | 18.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 11 серія від 18.07.2023 Євген та Наталя взялися за справу про зникнення підлітка. Спочатку Наталя не хотіла займатися цим питанням, адже це поза компетенцією детективної агенції. Але Михайлюка просив про послугу його старий шкільний друг Семен. Зараз Семен – вчитель історії в школі-інтернаті, звідки зник підліток. Семен переживає за учня, тож і вирішив звернутися за допомогою до свого колишнього однокласника, який став відомим журналістом.

Євгеній в 11 серії серіалу Агенти справедливості погодився допомогти, але він навіть не представляв масштабів справи. Хлопчика знайшли вже мертвим. На його тілі були незліченні порізи, якими були намальовані таємничі символи. Чи це було ритуальним вбивством? Євген та Наталя беруться за одну з найтаємничіших своїх справ у серіалі Агенти справедливості 11 серія.

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