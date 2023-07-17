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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 10 серія дивитись онлайн від 17.07.2023

Серіал Агенти справедливості 10 серія від 17.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 10 серія вже на сайті СТБ
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Серія 10 | 17.07.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 10 серія від 17.07.2023! У прем’єрній серії детектива головні герої розслідують справу про вбивство відомого художника. Чому найкращий друг жертви впевнений, що його друга вбили, хоч лікарі кажуть, що це був інфаркт? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 10 серія онлайн.

Аркадій розчарувався в роботі поліції і тому вирішив звернутися до приватної детективної агенції. Наталя та Євген займаються саме такими випадками. Вона – колишня слідча прокуратури, він – журналіст, який всю свою діяльність полює на сенсації. Разом вони стали чудовою командою, якій під силу будь-які справи.

Аркадій та Владлен разом навчалися. Владлен був дуже талановитим художником, його роботи оцінювали в чверть мільйона доларів. Якщо Владлена вбили, то чому всі картини лишилися на місці? І чому Аркадій упевнений, що хтось бажав його другові зла? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 10 серія онлайн.

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