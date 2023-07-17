Агенты справедливости 10 серия смотреть онлайн от 17.07.2023

Серия 10 | 17.07.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 10 серия от 17.07.2023! В этой серии детектива главные герои расследуют дело об убийстве известного художника. Почему лучший друг жертвы уверен, что его друга убили, хотя врачи говорят, что это был инфаркт? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 1 серия онлайн.

Аркадий разочаровался в работе полиции и поэтому решил обратиться к частному детективному агентству. Наталья и Евгений занимаются именно такими случаями. Она – бывшая следовательница прокуратуры, он – журналист, который всю свою деятельность охотится за сенсациями. Вместе они стали отличной командой, которой под силу любые дела.

Аркадий и Владлен вместе учились. Владен был очень талантливым художником, его работы оценивали в четверть миллиона долларов. Если Владлена убили, то почему все картины остались на месте? И почему Аркадий уверен, что кто-то желал его другу зла? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 10 серия онлайн.

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