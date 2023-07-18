Серія 12 | 18.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 12 серія Євген та Наталя взялися за гучну справу. Можливо у місті з'явився маніяк! У черговій справі Наталя побачила почерк, який на диво нагадує вбивства Чикатило. Невже в Києві з'явився небезпечний убивця? Дізнайтеся просто зараз – дивіться 12 серію Агенти Справедливості!

Євген та Наталя вирішили поспілкуватися з близькими загиблої. В Ірини був чоловік та двоє дітей. Її другий чоловік Федір не працював, і саме на нього насамперед упали підозри поліції. Жертві намагалися вирізати матку. Чи міг Федір вчинити так зі своєю дружиною? Чи поліція помиляється і насправді вбивцею був не він? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 1 сезон 12 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 11 серія від 18.07.2023