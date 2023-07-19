Серія 13 | 19.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 13 серія детективи розслідували справу про смерть Вероніки, яка трохи не дожила до свого весілля. Її тіло знайшла хатня робітниця. На Вероніці була її весільна сукня, в руці затиснутий канцелярський ніж, а на столі лежала передсмертна записка. Поліція кваліфікувала смерть як самогубство, в якому нема чого розслідувати. І лише мати дівчини не могла заспокоїтись. Вона не могла зрозуміти, чому Вероніка пішла на такий крок, адже вона була щаслива і збиралася вийти заміж за кохану людину. Вони з нареченим Андрієм ніколи не сварилися та жили душа в душу. Для хлопця смерть дівчини стала тяжким ударом.

Мама Вероніки Інна в 13 серії серіалу Агенти справедливості прийшла по допомогу до Наталі та Євгена. Вона сподівається, що вони зможуть пролити світло на смерть дочки. Чи могла Інна накласти на себе руки? Чи їй хтось допоміг? Дізнайтеся зараз – дивіться серіал Агенти справедливості 13 серія від 19.07.2023.

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