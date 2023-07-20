Серія 16 | 20.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 16 серія Євген та Наталя почали замислюватися про те, що їм час взяти невелику відпустку та відпочити від розслідувань. Але де там – на порозі офісу на них уже чекала нова клієнтка.

Місто сколихнула страшна подія. Дві жінки знайшли в парку розчленоване тіло дівчини. У кишені поліцейські знайшли записку з образами. Під текстом навіть стояв підпис – Максим. Так звали хлопця загиблої, тому всі підозри одразу впали на нього. У 16 серії серіалу Агенти справедливості сестра Максима Яна просить Євгена та Наталю почати своє розслідування, щоб з'ясувати, чи правда Максим убив дівчину. Яна не вірить, що її брат міг зробити щось настільки жахливе. Яку правду знайдуть Наталія та Євген під час розслідування? Покаже серіал Агенти справедливості 16 серія від 20.07.2023

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