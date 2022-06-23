Ведучий «Один за всіх» Сергій Костира розповів, як бути прикладом дитині під час війни

Тисячі українців пішли на фронт захищати свій дім, родину, країну. Багато залишилися самі, адже їхні рідні поїхали в більш безпечні місця. Мільйони шукали правильні слова, аби пояснити своїм дітям, що зараз відбувається. Про такий різний досвід батьківства в умовах війни ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей поговорила із ведучим проєкту «Один за всіх» на СТБ та батьком 10-річного Сашка Сергієм Костирою.

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Як ти своєму синові пояснив, що відбулося 24 лютого, й чому ти пішов у тероборону?

Головне – дитина не може хвилюватися в цій ситуації. Якщо будуть хвилюватися всі, почнеться хаос. Заспокоїв, пояснив, що зараз треба вирішити, що робити далі. Попросив у нього паузу 10 хвилин, увімкнув йому телевізор і почав сам міркувати, як виходити з цієї ситуації. Ми розуміємо, що ніколи в житті не були в таких умовах. Однак я, маючи досвід у спецслужбах, знав, якщо починається бомбардування військових частин, складів із боєприпасами та нафтопереробних комплексів – це війна. У тій ситуації цього неможна було пояснювати сину, треба було його заспокоїти і вивезти якомога далі. Уже потім, коли ми зустрілися в мою короткотривалу відпустку в теробороні, я пояснив: «Синочок, на нас напала російська федерація».

Як змінились стосунки із сином?

Я постарів, а малий подорослішав. Довелося дитині пояснювати те, що особисто мені ніколи не пояснювали. Можливо, мій дідусь пояснював моєму татові, коли той був маленьким. Але мене ця участь оминула. При моєму дитинстві жодних війн не було. Я застосовував усі свої навички психолога, як це пояснити правильно, щоб не травмувати. Ми розуміємо, коли ми даємо інформацію дитині, вона має бути дозована та обережна. Щоб не пробудити страхи.

Якою має бути роль батька в родині і як побудувати гармонійні стосунки в парі?

Я це вибудував завдяки своєму татові. У мене завжди в сім’ї були партнерські стосунки. Тато й мама найближчі люди, це опора, безпека та любов. Ці невід’ємні складові уособлюють маму й тата. Не можна їх розділяти. Гармонія в родині – це відповідальність двох людей. Так виховували мене, і так я виховую Сашка.

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