Ведущий «Один за всіх» Сергей Костыра рассказал, как быть примером ребенку во время войны

Тысячи украинцев ушли на фронт защищать свой дом, семью, страну. Многие остались сами, ведь их родные уехали в более безопасные места. Миллионы искали правильные слова, чтобы объяснить своим детям, что сейчас происходит. О таком разном опыте отцовства в условиях войны ведущая программы «Вiкна-новини» Яна Брензей поговорила с ведущим проекта «Один за всіх» на СТБ и отцом 10-летнего Саши Сергеем Костырой.

Как ты своему сыну объяснил, что произошло 24 февраля и почему ты ушел в терроборону?

Главное ― ребенок не может волноваться в этой ситуации. Если будут беспокоиться все, начнется хаос. Успокоил, объяснил, что сейчас нужно решить, что делать дальше. Попросил у него паузу 10 минут, включил телевизор и стал сам размышлять, как выходить из этой ситуации. Мы понимаем, что никогда в жизни не были в таких условиях. Однако я, имея опыт в спецслужбах, знал, если начинается бомбардировка воинских частей, складов с боеприпасами и нефтеперерабатывающих комплексов ― это война. В этой ситуации этого нельзя было объяснять сыну, нужно было его успокоить и вывезти как можно дальше. Уже потом, когда мы встретились в мой кратковременный отпуск в терробороне, я объяснил: «Сыночек, на нас напала российская федерация».

Как изменились отношения с сыном?

Я состарился, а сын повзрослел. Пришлось ребенку объяснять, что лично мне никогда не объясняли. Может быть, мой дедушка объяснял моему папе, когда тот был маленьким. Но меня эта участь обошла. При моем детстве никаких войн не было. Я использовал все свои навыки психолога, как это объяснить правильно, чтобы не травмировать. Мы понимаем, когда даем информацию ребенку, она должна быть дозирована и осторожна. Чтобы не пробудить страхи.

Какова роль отца в семье и как построить гармоничные отношения в паре?

Я это выстроил благодаря своему папе. У меня всегда в семье были партнерские отношения. Папа и мама самые близкие люди, это опора, безопасность и любовь. Эти неотъемлемые составляющие олицетворяют маму и папу. Нельзя их разделять. Гармония в семье ― это ответственность двух человек. Так воспитывали меня, и так я воспитываю Сашу.

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