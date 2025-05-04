Один за всіх 2025 8 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 8 | 04.05.2025 | 2025

Откуда на теле трехлетнего Саши из Хмельницкой области появились увечья? И кто из самых родных мальчика стал настоящим монстром: бабушка или родная мать? Смотрите онлайн проект СТБ Один за всіх 2025 выпуск 8 от 27.04.2025 на сайте СТБ!

21-летняя Алина Кучма обратилась к команде Один за всіх за помощью, ведь для нее огласка – это последний шанс вернуть домой ее трехлетнего сына Сашу. Женщина утверждает, что ее предала родная мать, отобравшая ребенка, а чиновники закрывают глаза на произвол и насилие, которые происходят за закрытыми дверями дома бабушки. Какие ужасы переживает Саша, по мнению матери? Смотрите проект Один за всіх 2025.

Светлана Кучма считает, что внука надо спасать именно от Алины, которая покинула ребенка на произвол судьбы. Более того, женщина хочет лишить родную дочь материнства, чтобы воспитывать Сашу как собственного сына. Какая из двух женщин говорит правду? И кто действительно представляет угрозу малышу? Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всіх 2025 выпуск 8 от 27.04.2025.

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