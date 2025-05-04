Один за всіх 2025 8 випуск дивитися онлайн

Випуск 8 | 04.05.2025 | 2025

Звідки на тілі трирічного Сашка з Хмельниччини з’явилися каліцтва? І хто з найрідніших хлопчика став справжнім монстром: бабуся чи рідна матір? Дивіться онлайн проєкт СТБ Один за всіх 2025 випуск 8 від 27.04.2025 на сайті СТБ!

21-річна Аліна Кучма звернулася до команди Один за всіх по допомогу, адже для неї розголос – це останній шанс повернути додому її трирічного сина Сашу. Жінка стверджує, що її зрадила рідна матір, яка відібрала дитину, а чиновники закривають очі на свавілля й насилля, які відбуваються за зачиненими дверима дому бабусі. Які жахіття переживає Сашко, на думку матері? Дивіться проєкт Один за всіх 2025.

Світлана Кучма ж вважає, що онука треба рятувати саме від Аліни, яка покинула дитину напризволяще. Ба більше, жінка хоче позбавити рідну дочку материнства, щоб виховувати Сашка як власного сина. Яка з двох жінок говорить правду? І хто насправді становить загрозу малюкові? Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 2025 випуск 8 від 27.04.2025.

Один за всіх

Один за всіх 2025

Один за всіх 2025 7 випуск