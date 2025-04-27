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Video: Один за всіх 2025 7 випуск дивитися онлайн

Дивитися проєкт Один за всіх 2025 7 випуск онлайн. Дивитися онлайн 7 випуск проєкту Один за всіх 2025 від 27.04.2025 - на сайті СТБ
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Випуск 7 | 27.04.2025 | 2025

Матір знімає контент для дорослих замість лікування сина з інвалідністю? Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 2025 випуск 7 від 27.04.2025, щоб дізнатися, чи справді шестирічному Марку загрожує небезпека.

До студії проєкту Один за всіх прийшов військовослужбовець Олександр Гаврилюк, який уже два роки боронить Україну від ворога. Чоловік благає врятувати свого шестирічного сина Марка від власної дружини, яка, за його словами, вживає наркотичні речовини, знімає еротичний контент за гроші й спілкується в чатах інтимного характеру. Проте в проєкті Один за всіх Ганна Гаврилюк відкидає всі звинувачення Олександра. Вона не бачить нічого страшного в наявності подібних відео, а розповіді військового про продаж порноконтенту вважає повною маячнею. На чиєму боці правда? Чи справді Ганна знімає дорослий контент? І поява якої людини в студії Один за всіх зірве маску з одного з учасників конфлікту? Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 2025 випуск 7 від 27.04.2025 на сайті СТБ.

Один за всіх

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