Один за всіх 2025 7 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 7 | 27.04.2025 | 2025

Мама снимает контент для взрослых вместо лечения сына с инвалидностью? Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всіх 2025 выпуск 7 от 27.04.2025, чтобы узнать, действительно ли шестилетнему Марку грозит опасность.

В студию проекта Один за всіх пришел военнослужащий Александр Гаврилюк, который уже два года защищает Украину от врага. Мужчина умоляет спасти своего шестилетнего сына Марка от собственной жены, которая, по его словам, употребляет наркотические вещества, снимает эротический контент за деньги и общается в чатах интимного характера. Однако в проекте Один за всіх Анна Гаврилюк опровергает все обвинения Александра. Она не видит ничего страшного в наличии подобных видео, а рассказы военного о продаже порноконтента считает полным бредом. На чьей стороне правда? Действительно ли Анна снимает взрослый контент? И появление какого человека в студии Один за всіх сорвет маску с одного из участников конфликта? Смотрите онлайн проект Один за всіх 2025 выпуск 7 от 27.04.2025 на сайте СТБ.

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Один за всіх 2025 6 выпуск