Один за всіх 2025 6 выпуск смотреть онлайн

Выпуск 6 | 13.04.2025 | 2025

Эта история ужаснула всю страну! Что произошло с 11-месячной Полинкой: жестокое избиение или несчастный случай? Смотрите онлайн проект Один за всіх 2025 выпуск 6 от 13.04.2025.

Он скрывается от общественного порицания, хотя полиция отпустила его после допроса. Евгения обвиняют в избиении родной дочери Полинки, которая в свои 11 месяцев с многочисленными гематомами и сотрясением мозга попала в реанимацию.

Однако в проекте Один за всіх 2025 мужчина хочет защитить свое имя, ведь уверяет, что он не совершал такого зверства с родным ребенком. Его жена и мать Полинки Евгения также оправдывает мужа, ведь верит, что с дочерью произошел несчастный случай. Так кто же виноват в том, что произошло с Полиной? Что на самом деле произошло в тот ужасный вечер в Полтаве? И что расскажут сыновья Евгения и Евгении о своих родителях? Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всіх 2025 выпуск 6 от 13.04.2025 на сайте СТБ.

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