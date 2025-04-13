Один за всіх 2025 6 випуск дивитися онлайн

Випуск 6 | 13.04.2025 | 2025

Ця історія нажахала всю країну! Що сталося з 11-місячною Полінкою: жорстоке побиття чи нещасний випадок? Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 2025 випуск 6 від 13.04.2025.

Він ховається від суспільного осуду, хоча поліція відпустила його після допиту. Євгена звинувачують у побитті рідної доньки Полінки, яка у свої 11 місяців із чисельними гематомами й струсом мозку потрапила в реанімацію.

Проте в проєкті Один за всіх 2025 чоловік хоче захистити своє ім’я, адже запевняє, що він не вчиняв такого звірства з рідною дитиною. Його дружина й матір Полінки Євгенія також виправдовує чоловіка, адже вірить, що з донькою стався нещасний випадок. То хто ж винен у тому, що сталося з Поліною? Що насправді сталося того жахливого вечора в Полтаві? І що розкажуть сини Євгена і Євгенії про своїх батьків? Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 2025 випуск 6 від 13.04.2025 на сайті СТБ.

Один за всіх

Один за всіх 2025

Один за всіх 2025 5 випуск