Остросоциальный проект Один за всех 18 сезон 5 спецвыпуск от 05.06.2022 расскажет истории украинцев, которые два месяца прожили в бункерах Азовстали. Заблокированный завод навсегда останется одной из самых болезненных трагедий Украины, которая запечатлеется в нашей памяти и истории. В проекте Один за всех 18 сезон жены защитников Мариуполя расскажут поразительные истории любви и несокрушимости духа своих мужей.

В 5 спецвыпуске команда Один за всех 2022 также пообщалась с Егором Чехонацким, который с семьей пережил ужасы пребывания в бункере Азовстали. Вместе с ними в замкнутом пространстве жили и другие семьи с домашними питомцами. Бункерная жизнь негативно отразилась на животных, которые отказывались от еды и вели себя агрессивно. В программе Один за всех 18 сезон зоопсихолог Оксана Галан расскажет, как помочь любимцам чувствовать себя в безопасности. Что делать, если хвостатики перестают есть? Как успокоить их при обстреле? Все подробности узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Один за всех 18 сезон 5 спецвыпуск от 05.06.2022!

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