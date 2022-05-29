Смотрите социальный проект Один за всех 18 сезон спецвыпуск 4 от 29.05.2022 на СТБ! Война изменила жизни украинцев навсегда. Многие потеряли свои дома и остались фактически бездомными. Что делать, если ваше жилье уничтожили российские военные? Эксперты проекта попробуют помочь героям программы. Эти советы также будут полезными для вас, если вы оказались в подобной ситуации.

Юлия из Ирпеня мечтала о собственном доме под Киевом. В программе Один за всех спецвыпуск 4 она показывает фотографии семейного гнездышка, в которое они с семьей планировали заселиться уже в марте, но им помешала война… А ведь они по-прежнему должны выплачивать двум банкам по кредитам, которые взяли ради покупки дома! Как быть в такой ситуации? И что делать, если вы уже не можете оставаться во временном убежище для беженцев, но и возвращаться вам некуда? Смотрите в проекте Один за всех 18 сезон спецвыпуск 4.

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