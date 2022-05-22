Смотрите онлайн социальный проект Один за всех 18 сезон спецвыпуск 3 от 22.05.2022 на сайте телеканала СТБ! Война изменила жизнь миллионов украинцев. Нам пришлось выживать в новой реальности и справляться с новыми вызовами. За время полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты совершили очень много военных преступлений и превратили жизнь мирных людей в настоящий ад.

Что такое потеря самых родных людей, не понаслышке знает Виктория. Ее муж и 12-летняя дочь погибли при попытке эвакуироваться из оккупированной территории. Виктория обратилась в проект Один за всех 18 сезон, поскольку боится снова оказаться в опасности, только на этот раз в другой стране. Хотите узнать, как украинцам не попасться в Европе на крючок к аферистам? А также услышать советы, как пережить боль утраты близких, погибших от рук оккупантов? Смотрите онлайн проект СТБ Один за всех сезон 18 спецвыпуск 3.

Смотрите онлайн Один за всех 2022 последний выпуск от 15 мая 2022