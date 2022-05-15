Вы смотрите социальный проект Один за всех 18 сезон спецвыпуск 2 от 15.05.2022, в котором герои программы рассказывают обо всех ужасах фильтрационных лагерей и принудительной депортации на территорию страны-оккупанта.

Надежда Кузьминова из Мариуполя со слезами на глазах вспоминает о жизни в блокадном городе. Ее родственники погибли, жилье Надежды и ее родителей полностью разрушено, умер даже любимый кот. Но на этом страдания женщины не закончились – россияне принудительно вывезли ее на территорию россии. Как женщине удалось выбраться из страны-оккупанта и истории других смелых украинцев, переживших депортацию и фильтрационные лагеря, вы узнаете в программе Один из всех 18 сезон спецвыпуск 2 от 15.05.2022.

Смотрите онлайн Один за всех 2022 последний выпуск от 1 мая 2022