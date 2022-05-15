Ви дивитесь соціальний проєкт Один за всіх 18 сезон спецвипуск 2 від 15.05.2022, в якому герої програми розповідають про усі жахіття фільтраційних таборів та примусової депортації на територію країни-окупанта.

Надія Кузьмінова з Маріуполя зі сльозами на очах згадує про життя в блокадному місті. Її родичі загинули, житло Надії та її батьків повністю зруйноване, помер навіть улюблений кіт. Але на цьому страждання жінки не закінчилися – росіяни примусово вивезли її на територію рф. Як жінці вдалося вибратися з країни-окупанта та історії інших сміливих українців, які пережили депортацію та фільтраційні табори, ви дізнаєтеся в програмі Один за всіх 18 сезон спецвипуск 2 від 15.05.2022.

Дивіться онлайн Один за всіх 2022 останній випуск від 1 травня 2022