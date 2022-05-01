Нові реалії призводять до нових проблем та викликів. Гостросоціальний проєкт Один за всіх 18 сезон 1 спецвипуск від 01.05.2022 розповість історії українських переселенців, які зіштовхнулися з труднощами за кордоном. Батько-одинак Сергій бажає отримати офіційну роботу в Болгарії, але боїться підписувати незрозумілі папери, через які не зможе повернутися до України. Заради безпечного та повноцінного життя 5-річного Родіона Сергій звернеться до мерії, щоб дізнатися свій статус та соціальні гарантії.

В 1 спецвипуску Один за всіх 2022 піднімається болюче питання допомоги постраждалим українцям унаслідок військових злочинів рф. Родина Власенків дивом врятувалися живими з під обстрілів у Ворзелі. Але ціною порятунку стали здоров’я мами Тетяни та доньки Каті, яким дісталася найбільша кількість поранень. Німецька клініка Шаріте відгукнулася на історію родини та запропонувала лікування в Німеччині. Чим закінчилась історія постраждалої сім’ї? Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти Сергієві з пошуком роботи? Усі подробиці дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 18 сезон 1 спецвипуск від 01.05.2022!

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