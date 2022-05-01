Новые реалии приводят к новым проблемам и вызовам. Остросоциальный проект Один за всех 18 сезон 1 спецвыпуск от 01.05.2022 расскажет истории украинских переселенцев, которые столкнулись с трудностями за границей. Отец-одиночка Сергей хочет получить официальную работу в Болгарии, но боится подписывать непонятные бумаги, из-за которых не сможет вернуться в Украину. Ради безопасной и полноценной жизни 5-летнего Родиона Сергей обратится в мэрию, чтобы узнать свой статус и социальные гарантии.

В 1 спецвыпуске Один за всех 2022 поднимается важный вопрос помощи украинцам, которые пострадали из-за военных преступлений рф. Семья Власенко чудом спаслась из-под обстрелов в Ворзеле. Но ценой спасения стали здоровье мамы Татьяны и дочери Кати, которым досталось самое большое количество ранений. Немецкая клиника Шарите отозвалась на историю семьи и предложила лечение в Германии. Чем закончилась история пострадавшей семьи? Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь Сергею с поиском работы? Все подробности узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Один за всех 18 сезон 1 спецвыпуск!

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