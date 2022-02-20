В проекте Один за всех 18 сезон 3 выпуск ветеран АТО ищет свою семью. Руслан рос с любящими родителями, но еще подростком узнал, что его усыновили. Это ничуть не уменьшило его любовь к приемным матери и отцу. Руслан не собирался искать биологических родственников вплоть до того момента, как он едва не погиб на войне. На волоске от смерти Руслан пообещал себе найти настоящую мать.

В 3 выпуске Один за всех Руслан впервые встретился со своими биологическими сестрами. Чем больше они рассказывали про свое детство, тем больше Руслан убеждался, что это они, а не он, прошли через настоящий ад на земле. Кем же была та женщина, которая бросила сына и лишила дочерей нормального детства? И кто хотел маленькому Руслану смерти? Смотрите в проекте Один за всех 18 сезон 3 выпуск от 20.02.2022!

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